Başkan Öztekin, ‘Hedefimiz Kağıthane’yi ulaşımın merkezi haline getirmek’

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, seçim öncesi söz verdiği projelerinden ulaşım ile ilgili olanların mevcut durumu hakkında bilgi vermek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Mevlüt Öztekin, ‘Hedefimiz 2024 öncesi Kağıthane’yi ulaşımın merkezi haline getirmek’ dedi.
Projeleri tek tek inceleyen Bakan Karaismailoğlu; tüm projelerin hayat bulmasıyla Kağıthane’nin ulaşım konusunda çok ileri noktaya geleceğini belirtti.Destek ve ilgilerinden dolayı Bakan Karaismailoğlu’na teşekkür eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘Hedefimiz 2024 öncesi Kağıthane’yi ulaşımın merkezi haline getirmek’ dedi.