Başkan Öztekin, ilçede hayata geçen projeleri anlattı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevde bulunduğu 2 yıllık sürede ilçede hayata geçirilen projeleri sanat, basın, siyaset, spor camiası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu özel bir davette kamuoyuyla paylaştı.
“Pandemi bizi hizmet üretmekten alıkoyamadı”Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, mevcut ve yeni dönem projeleri ile ilgili, ’’Vatandaşlarımızın sevgisi ve güveni sayesinde göreve gelişimizin üzerinden 2 yıl geçti. Bu süreçte pandemi ile de etkin bir mücadele sergiledik. Pandemi bizi hizmet üretmekten alıkoyamadı. Vatandaşlarımıza göreve gelmeden önce 53 projenin sözünü vermiştik ve şimdiden bu projelerimizin yüzde 70’ini hayata geçirdik. Önümüzdeki 3 yılda çevre, temizlik, sağlık, kültür, sanat, spor ve sosyal belediyecilik alanlarındaki geri kalan projelerimizi tamamlayacağız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakan ve milletvekillerimize; ilçemiz için desteklerinden ötürü Kağıthaneliler adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.