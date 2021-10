Başkan Yazıcı 12 yıllık geleneği bozmayarak Tuzlalılar ile bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 12 yıldır her perşembe günü düzenlediği Halk Günü’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Halk Buluşmaları’na 12 yıldır aralıksız devam ettiklerini belirten Yazıcı, “Vatandaşlarımızın her türlü sorununa kulak veren, onları gerçekten can kulağı ile dinleyen ve sonuç odaklı çalışan bir belediyeyiz. Tuzla’da ulaşamadığımız ve kalbine dokunmadığımız tek bir vatandaşımızın kalmaması için gayret ediyoruz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, her perşembe günü yüz yüze düzenlediği ve korona virüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen ‘Halk Günü’nde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Korona virüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen görüşmelerde Başkan Yazıcı, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Talep ve önerileri tek tek not alan Yazıcı, sorunların çözülmesi için de ilgili birimlere talimat verdi. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşen Halk Günü’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Vatandaşlarımızın her türlü sorununa kulak veriyoruz”

12 yıl önce başlatmış oldukları Halk Günü buluşmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzlalı vatandaşlarımız bilir ki her perşembe Halk Günü’nde bir araya geliyoruz. Özellikle derdini, sıkıntısını, taleplerini bizzat bana iletmek isteyen komşularımız oluyor. Onları dinlemek, birlikte yerinde çözüme kavuşturmak bizi de mutlu ediyor. Biz Tuzla Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her türlü sorununa kulak veren, onları gerçekten can kulağı ile dinleyen ve sonuç odaklı çalışan bir belediyeyiz. Tuzla’da ulaşamadığımız ve kalbine dokunmadığımız tek bir vatandaşımızın kalmaması için gayret ediyoruz” dedi.