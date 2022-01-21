Başkan Yazıcı, öğrencilerin karne mutluluğunu paylaştı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, TOKİ Oruç Reis İlkokulu ve Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri’ne giderek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Başkan Yazıcı çocuklar ile tek tek ilgilenirken, Bilgi Evleri’ndeki öğrencilere de madalya takdim etti. Başkan Yazıcı, ”Çocuklarımıza ilk öğretmen, anne ve babalarımızdır. Çocuklarımız, 6-7 yaşına kadar en kıymetli bilgiyi anne ve babalarından alırlar” dedi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönemi bugün itibariyle tamamlandı. Birinci dönemi geride bırakan milyonlarca öğrenci karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline girdiler. Tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da öğrenciler karne heyecanı yaşadılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da TOKİ Oruç Reis İlkokulu ve Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri’ni ziyaret ederek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzlalı 8-14 yaş grubu çocukların; sokağın olumsuz ortamından uzaklaştırarak, güvenli ve kontrollü bir ortamda ders çalışmalarını, kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını, boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmelerini, sosyal alanda yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla gittikleri Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri’ni ziyaret etti. Bilgi Evleri’nde düzenlenen ‘Karneyi aldık, madalyayı kaptık’ etkinliğine katılan Başkan Yazıcı, öğrencilere madalyalarını takdim etti. Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Başkan Yazıcı, çocuklarla birlikte ebru yaptı. Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri’nde, 5 merkezde 2 bin 500’ün üzerinde öğrenci onlarca farklı branşta eğitim görüyor.

TOKİ Oruç Reis İlkokulu’nda karne töreni

Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde bulunan TOKİ Oruç Reis İlkokulu’nda ise karne töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Programa katılan protokol üyeleri, öğrencilere karne ve madalyalarını takdim etti. Öğrencilerin karne mutluluğu ise kameralara saniye saniye yansıdı

“Çocuklarımızın ilk öğretmeni anne ve babalardır”

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk karne törenindeyiz. Ülkemiz ve milletimizin için çok kıymetli olduğu kadar anne ve babalarınız için de çok kıymetli olan evlatlarımızın emanet edildiği bir eğitim yuvasındayız. Ülke ve milletimiz için çok kıymetli olacak bu evlatlarımızın, yetiştirilmesinde emeği geçen tüm eğitim ordumuza, Milli Eğitim İlçe Müdürümüze, Şube Müdürlerimize ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ilk öğretmen anne ve babalarımızdır. Çocuklarımızı 6-7 yaşına kadar en kıymetli bilgiyi anne ve babalarından alırlar” dedi.

Ayrıca Başkan Yazıcı, öğrencilere,” Sevgili öğretmenlerimiz de ödev vermediler. Sizlerden söz istiyorum. Bu ara tatilde eğlenip oynayacak mısınız? Seçtiğiniz kitapları okuyacak mısınız?” diyerek söz istedi. Başkan Yazıcı’nın sorularını öğrenciler hep birlikte ‘Evet’ yanıtını verdi.

Tuzla Kaymakamı Ali Akça, ”Karnelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili velilerimize de şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir karne öğrencimizin kendisinden değerli değildir. Çalışan öğrencilerimizin karnelerindeki notlar elbette iyidir ama bazen öğrencilerimiz arzu etmediği notlar ile karşılaşabilir. İşte bu durumda öğrencimizle kuracağımız sağlıklı iletişim o karnedeki kırık notların düzelmesini sağlar. Çalışmanın elinden hiçbir şey kurtulamaz” dedi.