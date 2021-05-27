Başkan Yazıcı’dan 27 Mayıs mesajı, “Türkiye’nin istikbalinin boğazına geçirilmiş bir idam ipi idi”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61’inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada,” 27 Mayıs Darbesi: Türkiye’nin istikbalinin boğazına geçirilmiş bir idam ipi idi” ifadelerini kullandı.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61’inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Yazıcı, 61 yıl önce yapılan darbenin Türkiye’nin istikbalinin boğazına geçirilmiş bir idam ipi olduğunu belirterek,” 27 Mayıs Darbesi: Türkiye’nin istikbalinin boğazına geçirilmiş bir idam ipi idi. Bu millete, milletin iradesine kastedenler çok şükür ki bugün tarihin kara sayfalarına hapsedildiler. Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.