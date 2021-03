Başkan Yazıcı’dan 65 yaş üstü büyüklere ziyaret

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı, Yaşlılar Haftası nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Yazıcı, ”Bugün yine üç tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur” dedi.Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da 18-24 Mart’ta kutlanan Yaşlılar Haftası Tuzla’da da kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı, ilçede yaşayan ve Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu tarafından takibi yapılan 65 yaş üstü büyükleri evlerinde ziyaret etti. Başkan Yazıcı, 65 yaş üstü büyüklere çiçek ve meyve sepeti hediye etti. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan ziyaretlerde, pandemi nedeniyle evlerinde bulunan 65 yaş üstü büyüklere yalnız olmadıkları hissettirildi. Başkan Yazıcı, "Yaşlılar Haftası nedeniyle ziyaretlerimiz oluyor. Bugün yine üç tane evimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerimizin dualarını almak, tecrübelerini paylaşmak bizim için her zaman çok önemli bir kriter olmuştur. Büyüklerimizin bilgi ve birikimi ile beraber geleceğe her zaman hazırlıklı olmak, gençlerimizin de Yaşlılar Haftası münasebetiyle büyüklerimize saygı çerçevesinde en iyi noktaya gelmesini arzu ediyorum. Biz örnek olacağız, onların dualarını aldık. Teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun” dedi.