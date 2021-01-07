Başkan Yıldız, ‘Hasköy Kültür Sanat Ve Gösteri Merkezi’ projesini anlattı

Hasköy Sahilde gençlerle bir araya gelen Başkan Yıldız, Beyoğlu’nda gençler için hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Yapımı devam eden ‘Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nin yakın zamanda tamamlanacağını belirten Yıldız, “Gençlerin burada tiyatro etkinliklerine katılabilecek olması, sinema izleme imkanlarının olacak olması bizleri şimdiden heyecanlandırıyor” dedi.
“Her şey siz gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için”Gençlere, yapımı devam eden ‘Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’ ile ilgili bilgi veren Başkan Yıldız, “Gençlerimiz için, çocuklarımız için, Beyoğlulu hemşehrilerimiz için bütün imkanları seferber ediyoruz. Hasköy’de, Haliç’in hemen yanı başında bir kültür merkezini, bir gösteri merkezini inşa ediyoruz. Burada cep sineması, tiyatrolar, galeriler, sergi alanları olacak. Her türlü söyleşiler, kültür sanat söyleşileri burada yapılabilecek. Gençlerin burada tiyatro etkinliklerine katılabilecek olması, sinema izleme imkanlarının olacak olması bizleri şimdiden heyecanlandırıyor. Her şey siz gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için” dedi.