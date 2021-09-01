Başkan Yıldız, öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için verilen okula uyum eğitimleri başladı. Firuzağa İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak olan Başkan Yıldız, minik öğrencilere eğitim hayatında başarılar diledi.
Başkan Yıldız öğrencileri yalnız bırakmadı
Beyoğlu’nun Cihangir Mahallesinde bulunan Firuzağa İlkokulu’nu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, okula uyum eğitimlerine başlayan anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak olan Başkan Yıldız, eğitim hayatına başlayan minik öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilere sık sık ziyaretlerine geleceğinin sözünü de veren Başkan Yıldız, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir birinden güzel etkinliklerde öğrencilerle buluşacaklarını söyledi.