Başkan Yıldız, semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta dağıttı

Dolapdere Semt Pazarı’nı ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, alışveriş yapan vatandaşlara, poşet kullanımını azaltmak amacıyla bez çantalardan dağıttı.
“Bu çantalar ile sadece bir ayda çevre kirliliğini yüzde 40 oranda engellememiz mümkün”Başkan Yıldız pazar ziyaretinde alışveriş yapan vatandaşlara poşet kullanımını azaltmak amacıyla Beyoğlu Belediyesi Semt Konaklarında üretilen bez çantalardan dağıttı. Beyoğlu’nda poşet kullanımını minimuma indirmek için çalıştıklarını belirterek, “Tertemiz Beyoğlu ve sağlıklı bir dünya için Beyoğlu’nda bez çanta kullanımına ‘Evet!’ diyoruz. Yeniden kullanılabilir çantalarımızı komşularımıza dağıttık. Bu çantalar sayesinde, sadece bir ayda çevre kirliliğini yüzde 40 oranda engellememiz mümkün” dedi.