Başkan Yıldız: “Tedbirlere uymak bir sorumluluktur”

Normalleşme süreciyle birlikte Meşrutiyet Caddesi esnafı ile bir araya gelen Başkan Yıldız, “Virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymak; hem ailemize, hem çevremize hem de ülkemize karşı bir sorumluluktur” dedi.
Tedbirlere uymak bir sorumluluktur
Başkan Yıldız, virüs tehdidine karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Gerek devletimiz gerek Sağlık Bakanlığımız çok başarılı bir süreç yürütüyor. Bizlere düşen de virüs salgını tamamen ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere harfiyen uymaktır. Her şeyden önce şunu unutmamalıyız ki, alınan tedbirlere uymak; hem ailemize, hem çevremize hem de ülkemize karşı bir sorumluluktur” dedi.