Başkan Yıldız’dan gençlere ‘Hasköy Spor Tesisi’ müjdesi

Beyoğlu’nda Haliç’in yanı başında inşa edilen Hasköy Spor Tesisi’nde sona gelindi.

Beyoğlu’nda vatandaşların sportif faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla Haliç’in hemen yanı başında inşa edilen Hasköy Spor Tesisi’nde sona gelindi. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen tesis; basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, mini golf sahası ve satranç alanı ile ilçe sakinlerine ve gençlere hizmet verecek. Kısmen kullanıma açılan tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tesiste sportif faaliyetlere katılan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Yıldız, projeyle ilgili beklenen müjdeyi verdi.

“Tesisimizi kısa süre içerisinde hizmete açacağız”

Beyoğlu’na bir spor alanı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Hasköy’de inşa ettiğimiz Spor Tesisimizde sona geldik. Gençlerimizi bekletmemek adına tamamlanan kısımları kullanıma açmıştık. Tesisimizi kısa süre içerisinde tamamen hizmete açacağımızın müjdesini de buradan gençlerimize ve tüm Beyoğlu halkımıza vermek istiyorum. Yeni tesisimizle birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz bir basketbol sahasına, bir tenis sahasına, bir voleybol sahasına, bir mini golf ve satranç alanına daha kavuşmuş olacaklar. Aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gençlerimize daha çok spor alanları yaparak onları sporla daha çok buluşturmanın çabası içerisinde olacağız. Hasköy Spor Tesisimiz şimdiden tüm Beyoğlu’na hayırlı olsun” dedi.