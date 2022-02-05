Başkan Yüksel, ‘Çağrılı Fotoğraf Günleri Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi

Kartal Belediyesinin Şubat ayı kültür-sanat programı kapsamında düzenlenen, Erzincan bölgesinin ele alındığı ‘Çağrılı Fotoğraf Günleri’ sergisinin açılışı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımı ile gerçekleşti. Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen fotoğraf sergisine sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu

Serginin açılış töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nin her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu kaydederek, “Bugün, önemli bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fotoğraf sanatçılarımıza bu kıymetli eserleri için teşekkür ediyoruz. Kartal Belediyesi olarak, her alanda sanatın ve sanatçının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüksel, Erzincan Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Cemal Çelik’e teşekkür plaketi takdim ederken, Dernek Başkanı Cemal Çelik ise Başkan Gökhan Yüksel’e sergiden bir fotoğrafı hediye etti. Törenin devamında, Başkan Yüksel, sergi alanını gezerek fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

19 sanatçının 46 fotoğrafı sergileniyor

Kartal Belediyesi ile Erzincan Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği tarafından düzenlenen Çağrılı Fotoğraf Sergisi’nde, 19 sanatçının 46 fotoğrafı yer alıyor. Erzincan’ın; Tercan, Otlukbeli ve Çayırlı bölgelerinden çekilmiş fotoğraflar, sergi alanının duvarlarını süslüyor.

Çağrılı Fotoğraf Günleri sergisi, 11 Şubat 2022’ye kadar Kartallı sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Serginin açılışına; Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, Erzincan Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Cemal Çelik, çok sayıda sivil toplum örgütü ve sanatsever katıldı.