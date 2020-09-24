Başkan Yüksel, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Hasdal yerleşkesinde düzenlenen İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı.
Toplantıda katılımcılara hitap eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’un 39 ilçesini vak’alara göre değerlendirdiklerini belirterek, iyi olunan noktaları artırmak, eksikleri değerlendirmek amacıyla toplantıyı düzenlediklerini ifade etti. Yerlikaya, pandemi ile mücadelede toplu ulaşımı düzenlemek adına kademeli mesai konusunda; iş dünyası temsilcileri, sendikalar, meslek odalarıyla görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise salgın sürecinin seferberlik dönemi olduğunu ifade ederek, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmanın önemini belirtti. Valilik koordinasyonunda hazırlanan kapsayıcı bir yol haritasının değerli olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Sağlık en önemli husus, en önemli mücadele” ifadelerini kullandı.