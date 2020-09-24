Başkan Yüksel, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Hasdal yerleşkesinde düzenlenen İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısına katıldı.

İstanbul’da yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ile ulaşım konusunun değerlendirildiği toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, ilçe kaymakamları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, diğer ilçe belediye başkanları ile AFAD ve Halk Sağlığı yetkilileri katıldı.

Toplantıda katılımcılara hitap eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’un 39 ilçesini vak’alara göre değerlendirdiklerini belirterek, iyi olunan noktaları artırmak, eksikleri değerlendirmek amacıyla toplantıyı düzenlediklerini ifade etti. Yerlikaya, pandemi ile mücadelede toplu ulaşımı düzenlemek adına kademeli mesai konusunda; iş dünyası temsilcileri, sendikalar, meslek odalarıyla görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise salgın sürecinin seferberlik dönemi olduğunu ifade ederek, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmanın önemini belirtti. Valilik koordinasyonunda hazırlanan kapsayıcı bir yol haritasının değerli olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Sağlık en önemli husus, en önemli mücadele” ifadelerini kullandı.