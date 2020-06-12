Başkan Yüksel, İstanbul’un Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen ve İstanbul’un CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı ‘İstanbul’un Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi arasında koordinasyonun önemine vurgu yapılarak, salgın sürecinde vatandaşa hizmet için büyük bir özveri ile gecesini gündüzüne katarak çalışan büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile “yeni normal” sürecin planlanması ve İstanbul’un yıllardır bekleyen sorunlarının çözümü için yapılmakta olan ortak çalışmalar masaya yatırıldı.
Toplantının sonunda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu başkanlığında, İstanbul’un sosyal demokrat ilçe belediye başkanları olarak bir araya geldik. Hep beraber uyum içerisinde çalışarak, şehrimize hak ettiği değeri kazandıracağız" dedi.