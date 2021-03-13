Başkan Yüksel: "Kapılarınızdan çiçekler, yüzlerinizden gülümsemeler eksik olmasın"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarına ithafen bir paylaşımda bulundu. Yüksel, “Sizlere önce şahsım sonra tüm Kartallı komşularım adına yürekten teşekkür ediyorum. Sizler, “Beni Türk hekimlerine emanet edin.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün güveni, Safiye Ali’nin öncülüğü, Tıbbiyeli Hikmet’in cesareti ile bizlere ilham vermeye devam ediyorsunuz” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in Sağlık Çalışanlarına ithafen yazdığı mesajı:

"Değerli Sağlık Emekçileri,

Bu güzel ülkenin her bölgesinde, her şart altında insan yaşamının kutsallığını canları pahasına savunan sağlık çalışanlarımız

İnsanlık tarihinin en köklü, en meşakkatli mesleklerinden birini yapıyorsunuz. Sizlerin emekleri, özverili çalışmaları, çabaları ve mesleğe adanmışlığı ile çok daha güçlüyüz.

Bir yılı doldurduğumuz pandemi süreci sağlığın; yaşamın odağı olduğunu, olmazsa olmazı olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı.

Sizler pandemi koşullarında verilen büyük mücadelenin en ön saflarında yer alarak; ailelerinizden uzak kaldınız, yorgun düştünüz, stres ve zorlu koşullarda çalıştınız, hatta çalışma arkadaşlarınızı bu onurlu mücadelede yitirdiniz.

Hekimlerimizin ve sağlık personelimizin ilçemizde bulunan hastanelerde verdiği mücadelenin bizzat tanığıyım. Her koşulda yanınızda olmak için büyük gayret verdik, bir an bile olsa yükünüzü hafifletebildiysek ne mutlu bize.

Sizlere önce şahsım sonra tüm Kartallı komşularım adına yürekten teşekkür ediyorum. Sizler, “Beni Türk hekimlerine emanet edin.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün güveni, Safiye Ali’nin öncülüğü, Tıbbiyeli Hikmet’in cesareti ile bizlere ilham vermeye devam ediyorsunuz.

Kapılarınızdan çiçekler, yüzlerinizden gülümsemeler eksik olmasın. 14 Mart Tıp Bayramı’nızı kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

İyi ki varsınız."