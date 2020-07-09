Başkan Yüksel, Kartallı gazeteci Halil Topal’ın nikâhını kıydı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilen tören ile Kartallı Gazeteci Halil Topal ile Gülten Ünlü çiftinin nikâhını kıydı.
Yeni çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulunan Başkan Gökhan Yüksel, "Nikâh töreniniz benim de evlendikten sonra kıydığım ilk nikâh. Bu vesile ile yeni kurmuş olduğunuz yuvanızda bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve güzel günler diliyorum" diye konuştu.
Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra evlilik cüzdanını yeni evli çifte teslim ederek kendilerini tebrik etti.