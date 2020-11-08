Başkan Yüksel muhtarlar ile bir araya geldi

Kartal Belediyesi tarafından her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nın 2020 Yılı Kasım Ayı Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Kartal’da bulunan 20 mahallenin muhtarına bir sunum gerçekleştiren Başkan Yüksel, ardından göreve geldikleri günden itibaren gerçekleştirilen proje ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
Yaptıkları çalışmalar ile 6 yeni park açtıklarını ve yenilenen parklar ile birlikte toplamda 16 parkın Kartal’a kazandırıldığını aktaran Başkan Yüksel, Kartal Akademi adlı derslik ve atölyelerden oluşan bir işlek düşündüklerini, bununla beraber Kartal’da 3 mahallede "Gençlik Merkezi "açılması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Atalar Spor Merkezi ile ilgili de bilgi veren Başkan Yüksel, spor kompleksinin bitmek üzere olduğunu, ufak tefek eksiklerinin tamamlandığını ve kısa bir süre sonra mahallenin çocukları ile birlikte açılacağı bilgisini paylaştı.
Başkan Yüksel’in sunumunun ardından muhtarlar söz alarak mahallelerinin sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini ilettiler. Toplantıya katılan bütün muhtarları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Sonuç bölümünde de kısa bir konuşma yaşan Yüksel, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini belirtti. Mahallelerin sorunlarının mümkün olduğunca kısa zamanda çözüleceğini belirten Başkan Yüksel, en önemli gündem maddesinin Covid-19 salgını olduğunu kaydederek, salgın ile mücadelede her türlü desteği verdiklerini söyledi. Toplantının kapanışında ise muhtarları temsilen Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı ve Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Salim Coşar, Başkan Yüksel’e Atatürk’ün bir tablosunu hediye etti.