Başkan Yüksel’den Bulgaristan Parlamento Seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara ziyaret

Bulgaristan-Türkiye çifte vatandaşları, Bulgaristan’daki parlamento seçimleri için Türkiye’de birçok ilde kurulan sandıklarda oy kullandı. İstanbul’daki 7 sandıktan biri de Kartal Soğanlık Orta Mahallesinde bulunan Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu’nda kuruldu.
Başkan Gökhan Yüksel’den oy kullanan çifte vatandaşlara ziyaret
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, oy verme sürecinde bulunan Bulgaristan-Türkiye çifte vatandaşları ile sandık görevlilerini ziyaret ederek oy kullanan vatandaşlara hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette Başkan Yüksel’e Kartal Balkanlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Olcay Özgün eşlik edip yapılan hazırlıklar ve oy verme işlemi için bilgi verdi.Bulgaristan genel seçimlerinin, Bulgaristan ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Başkan Gökhan Yüksel, “Bulgaristan’da yapılan genel seçimler için Kartal’da yaşayan çifte vatandaşlı komşularımız oylarını kullandılar. Bizler meclis üyelerimiz ve ilçe başkanımızla birlikte oy kullanan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Seçimlerin hem Bulgaristan için hem de Türkiye’miz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.