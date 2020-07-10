Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, “Değerli dostlarım sayın Deniz Köken’e ve sayın Hasan Tahsin Usta’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Başkanlardan Başkan Aydıner’e ziyaret
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN İLE GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HASAN TAHSİN USTA, BAŞKAN ATİLA AYDINER’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.
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