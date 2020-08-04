Bayram sonrası Belgrad Ormanı sessizliğe büründü

Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan vatandaşların tercih noktalarından biri olan Belgrad Ormanı, bayramdan sonrası adeta sessizliğe büründü. Geride hiç çöp bırakmayan vatandaşlar ise bu sefer şaşırttı.

Kurban Bayramı’nda memleketlerine veya tatile gidemeyen vatandaşlar piknik yapmak ve nefes almak için İstanbul’un en büyük yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı’na akın etmişti. Bayramdan sonra ise Belgrad Ormanı adeta sessizliğe büründü. Birkaç vatandaşın piknik yaptığı alanda ise çöplerin olmaması gelenleri de şaşırttı.

“Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum bu sefer çöplerini bırakmamışlar”

Bayramdan sonra daha sakin olduğunu söyleyen Mehmet Karakoç, “Bayramda kalabalık olduğu için sıkıntı oluyor. Çocuklar parkta rahat oynayamıyor. Bugün daha iyi ailemizle beraber burada sessiz sakin piknik yapıyoruz. Bayramda buraya gelen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum bu sefer çöplerini bırakmamışlar. Bu pandemi sürecinde de daha duyarlı olmamız lazım” dedi.

“Bayramda buraya gelenlerin temiz bırakmasına şaşırdım”

Çocukların spor yapması için ormana gelen Gülay Turan, “Hem sessiz olduğu için hem de çocuklar spor yapsın diye geldik. Burada kahvaltımızı yapıyoruz. Bayramda buraya gelenlerin temiz bırakmasına şaşırdım. Önceden her geldiğimizde biz temizleyip sonra piknik yapıyorduk” şeklinde konuştu.