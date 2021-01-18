Bayrampaşa Belediyesi karla mücadele ekibi aralıksız çalışıyor

Bayrampaşa Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüzlerce kişiden oluşan karla mücadele ekibi, 24 saat aralıksız çalışıyor.
Sokak hayvanları unutulmadı
Karın ve soğuk havanın hâkim olduğu Bayrampaşa’da bir taraftan yollarda tuzlama çalışması yapan Bayrampaşa Belediyesi, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. İlçenin çeşitli noktalarına bırakılan yiyeceklerle onların beslenmeleri sağlanıyor.Bayrampaşa’da kardan dolayı ulaşım sorunu yaşayan sürücüler ve yayalar, Bayrampaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak 7/24 destek alabilecekler.