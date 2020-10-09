Bayrampaşa Belediyesinden uzaktan eğitime büyük destek

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri uzaktan eğitim uygulaması ile öğrencilere online ders vermeye başladı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği uygulamanın haftanın 5 günü yüz yüze eğitime geçilinceye kadar devam edeceği öğrenildi.
Ayrıca haftanın belirli gün ve saatlerinde Bilgi Evleri öğretmenlerince 4. 5. 6. ve 7. sınıflar için Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce; 8. sınıflar için ise Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Türkçe ve İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük branşlarında öğrencilerle zoom üzerinden canlı dersler veriliyor.
Bilgi Evlerinin Rehberlik birimi de bu dönemde öğrencilere psikolojik destek vermek ve uzaktan eğitim esnasında onların derslere olan motivasyonunu sağlamak için öğrencilerle zoom üzerinden özel görüşmeler gerçekleştiriyor.