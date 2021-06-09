Bayrampaşa’da bu yaz sivrisineksiz geçecek

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların yaz aylarında sivrisineklerden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ilçedeki park, cadde ve sokaklar ile pazar yerlerini düzenli olarak ilaçlıyor. Haziran ayında başlayan ilaçlama çalışmasının eylül sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.
Durgun sularda ürüyorDurgun sular sivrisineklerin en önemli üreme alanları olarak biliniyor. Vatandaşların yakınlarında bulunan su birikintilerini belediyeye bildirmesi (444 1 990 Bayrampaşa Belediyesi Çağrı Merkezi) halinde, ekipler bölgeye giderek ücretsiz olarak ilaçlama yapıyor.