Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, zabıta ekipleri ile birlikte Bayrampaşa’daki ekmek üretim ve satış yerlerini bir bir denetledi. Toplam 66 fırında gerçekleştirilen hijyen denetiminde; işçilerin sağlık muayene kartları, iş elbiseleri, hamurun yapıldığı tekneler, işçilerin saç sakal kontrolleri, maske, galoş ve bone kullanımı, soyunma odaları, hamurların bekletildiği odalar, gıdaların bekletildiği dolaplar, un çuvallarının saklandığı ambarlar, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, üretim suları, dezenfekte, paspas temizliği, havalandırma sistemleri, etiketler, ekmek gramajları tek tek kontrol edildi ve korona virüs salgını hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin sonunda, kurallara uymayan 34 işletmeye ise idari yaptırım uygulandı.
Bayrampaşa’da fırınlara hijyen denetimi
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEDEKİ FIRINLARDA HİJYEN DENETİMİ YAPTI VE KORONA VİRÜS SALGINI HAKKINDA DETAYLI BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU. TOPLAM 66 FIRINI DENETLEYEN EKİPLER, KURALLARA UYMAYAN 34 İŞLETMEYE İSE İDARİ YAPTIRIM UYGULADI.
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