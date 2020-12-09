Bayrampaşa’da iş yeri alevlere teslim oldu

Bayrampaşa’da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Toplanan kalabalığı polis uzaklaştırdıYangın sonrası çevrede bulunan vatandaşlar ise sokağa indi. Yangın nedeniyle cadde üzerinde yaşanan panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi. Sokakta bulunan vatandaşlar evlerine dönmeyince sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala polis ekipleri, vatandaşların evlerine gitmeleri yönünde uyarı yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.