İslam Alemi’nin en önemli günleri arasında yer alan Kurban Bayramı yaklaşırken Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler de küçükbaş kurban satış ve kesim merkezlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Koronavirüs salgınına karşı bilgilendirme ve uyarıların da yapıldığı denetimlerde kesim bıçakları, nacaklar ve tahtalar ile asma kancalarının yenilenmesi sağlandı. Ayrıca kurban satış ve kesim alanlarında çalışan personelin sağlık taraması yapıldı ve kıyafetleri antibakteriyel kıyafetler ile değiştirildi. Bayramın sonuna kadar devam edecek olan denetimlerle Bayrampaşalı’ların kurban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri amaçlanıyor.
Bayrampaşa’da kurbanlıklar denetim altında
KURBAN BAYRAMI’NA SAYILI GÜNLER KALA, BAYRAMPAŞA’DAKİ KÜÇÜKBAŞ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ, BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ ZABITA, SAĞLIK VE VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN BİR BİR DENETLENDİ.
YORUM EKLE