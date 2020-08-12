Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını artırırken diğer taraftan mevcut parkları bir bir yeniliyor. Bu kapsamda Orta Mahalle’de bulunan Dr. Sümer Çavdar Parkı’nda da yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Büyük bir hızla devam eden çalışmalar çerçevesinde, parkın büyüklüğü iki katına çıkartılıyor, parktaki ağaç sayısı ile yeşil alan miktarı artırılıyor ve çocuk oyun grupları yenileniyor. Ayrıca parka yepyeni bir havuz yapılıyor ve toplam 11 adet işlevsel oturma grubu (kamelya ve pergola) inşa ediliyor. Parktaki çalışmaların hızlıca tamamlanarak, parkın yepyeni görünümüyle kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.
Bayrampaşa’da parklar yenileniyor
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ, DR. SÜMER ÇAVDAR PARKI’NDA YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR. BÜYÜK BİR HIZLA DEVAM EDEN ÇALIŞMA İLE PARKIN BÜYÜKLÜĞÜNÜN İKİ KATINA ÇIKARTILMASI VE PARKTAKİ YEŞİL ALAN MİKTARI İLE AĞAÇ SAYISININ ARTIRILMASI PLANLANIYOR.
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