İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği, korona virüs salgınıyla mücadelede uygulanacak yeni önlemleri içeren “Korona virüs Denetimleri” konulu genelge kapsamında dün yurdun dört bir yanında “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla denetim yapıldı. Bayrampaşa’da da polis ve zabıtadan oluşan ekipler, pazar yerlerinden iş yerlerine, cadde ve sokaklardan parklara kadar hemen her yerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimi yaptı. Denetimlere Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tüfekçi de katıldı. Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği öğrenildi.
Bayrampaşa’da ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ denetimi yapıldı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİNİN ARDINDAN, TÜM TÜRKİYE’DE OLDUĞU GİBİ BAYRAMPAŞA’DA DA “SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN” SLOGANI İLE KORONA VİRÜS DENETİMİ YAPILDI. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ DA KATILDIĞI DENETİMLERDE KURALLARA UYMAYANLAR UYARILDI.
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