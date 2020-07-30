Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bayrampaşa’da kediler, köpekler ve kuşlar için beslenme odaklarına ve ilçenin belirli noktalarına düzenli olarak mama, yem ve su takviyesi yapıyor. Bu sayede özellikle yazın sıcak günlerinde sokak hayvanları susuzluk çekmiyor. Düzenli olarak yapılan uygulamanın Kurban Bayramı boyunca da süreceği öğrenildi.
Bayrampaşa’da sokak hayvanları unutulmuyor
BAYRAMPAŞA’DA KEDİ, KÖPEK VE KUŞLAR İÇİN BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇENİN BELİRLİ NOKTALARINA DÜZENLİ OLARAK MAMA, YEM VE SU TAKVİYESİ YAPIYOR.
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