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Bayrampaşalı’lar Kızılay’a kanlarıyla destek oldular

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ, TÜRK KIZILAY’IN KURULUŞUNUN 152. YILI MÜNASEBETİYLE KIZILAY BAYRAMPAŞA ŞUBESİ İŞBİRLİĞİ İLE KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ.

Bayrampaşalı’lar Kızılay’a kanlarıyla destek oldular

Bayrampaşa Belediyesi, Türk Kızılay’ın kuruluşunun 152. yılı münasebetiyle Kızılay Bayrampaşa Şubesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

Bayrampaşa Hoca Hayri Efendi Merkez Camii önünde gerçekleştirilen kampanyaya Bayrampaşalı’lar büyük ilgi gösterdi. Kampanyada, salgın nedeniyle kan stokları azalan Kızılay için yaklaşık 100 ünite kan toplandı.

Kızılay çadırlarının önünde çocuklara ve kan veren vatandaşlara kek ve meyve suyu ikram eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Büyük bir duyarlılık gösteren ve salgın nedeniyle kan stokları azalan Kızılay’a kanlarıyla destek veren değerli Bayrampaşalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşalı’ların kanında fedakârlık var. Kıymetli komşularımızın verdiği kanlar, ülkemizin dört bir yanında insanları hayatı tutunduracak ve nice hayatlar kurtulacak” şeklinde konuştu.

Bayrampaşa Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında da Kızılay için iki defa kan bağışı kampanyası düzenlemişti.

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