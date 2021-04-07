Bayrampaşa’nın parklarında bahar temizliği

Bayrampaşa Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçedeki tüm parklarda yeni bir temizlik ve bakım çalışması başlattı. Sabri Akpınar Parkı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve ağaç diken Başkan Atila Aydıner, “Daha güzel, daha temiz ve daha yeşil bir Bayrampaşa için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlara daha yeşil, daha temiz ve çiçeklerle süslü rengârenk parklar sunmak için yeni bir temizlik ve bakım çalışması başlattı. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak Sabri Akpınar Parkı baştan başa temizlendi, çimlerin ve çiçeklerin bakımı yapıldı. AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile birlikte parktaki çalışmaları yerinde inceleyen, çalışmalara katılan ve ağaç diken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, daha güzel, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Bayrampaşa için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Temizlik ve bakım çalışmalarının ilçedeki 76 parkın tamamında yapılacağı öğrenildi.