Beylikdüzü Belediyesi ve Coursera işbirliğine büyük ilgi

Beylikdüzü Belediyesi’nin dünyanın önde gelen online eğitim platformu Coursera ile yaptığı iş birliği yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Covid-19 pandemi sürecinin online eğitimlerin önemini gösterdiği bu süreçte Beylikdüzü Belediyesi’nin aldığı online eğitim kurs hibesi sayesinde, binlerce kişi dünyanın en saygın üniversitelerinden eğitim alma imkanı yakalıyor. Yoğun ilgi gören kurs kayıtlarının yapıldığı site şimdiye kadar 8 milyon 132 bin 876 kişi tarafından ziyaret edilirken kayıtların başladığı gün olan 23 Eylül’den bu yana 43 bin 868 öğrenci kayıt yaptırdı. Aktif 13 bin 100 öğrenci, uluslararası pek çok prestijli üniversiteden 17 bin 349 kurstan toplam 10 bin 686 saat ders aldı, 340 öğrenci ise başarıyla kursları tamamlayıp sertifikalarına kavuştu.

“Türk Bayrağı ilk kez temsil ediliyor”

Coursera ile devam eden sürecin takipçisi olan ve konferans görüşmelerine katılarak değerlendirmelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Coursera ile birlikte oldukça önemli ve özel bir işe imza attık. Geri dönüşler ve ilgi de oldukça güzel. Pandemi döneminde online eğitimin önemini görerek bu eğitim hareketini başlatmıştık ve bugün geldiğimiz noktada binlerce kişi dünyanın önde gelen üniversiteleri ile buluşuyor. Eğitimi her zaman önceliğimize koyarak yatırım ve çalışmalara imza atmaya gayret ediyoruz. Sürecin tüm aşamalarını takip ediyor ve Coursera’nın dünyanın dört bir yanındaki temsilcileri ile de iletişimimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde 85 katılımcının ve birçok ülke bayrağının yer aldığı bir online toplantı yaptık. Türk Bayrağı ilk kez orada temsil ediliyor ve bundan gurur duyuyoruz” dedi.