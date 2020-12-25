Beylikdüzü’nde dönüşüm devam ediyor

Beylikdüzü genelinde büyük bir özveriyle sürdürülen kentsel dönüşüm sürecinin takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nü daha dayanıklı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kamusal hizmetlerimizi Beylikdüzü’nün her noktasında hayata geçiriyoruz” dedi.
“Beylikdüzü’nü daha dayanıklı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz”Beylikdüzü Belediyesi’nin kentsel dönüşüm sürecine ilişkin attığı adımları paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nü daha dayanıklı bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kamusal hizmetlerimizi Beylikdüzü’nün her noktasında hayata geçiriyoruz. Altyapıları yeniliyoruz, yeni park alanları, bahçeler ve spor alanları yapıyoruz. Bir binanın değil, yaşamın dönüşmesi lazım. Dolayısıyla buna ilişkin birçok çalışmamız devam ediyor. Devletin belirlemiş olduğu resmi harçların dışında belediye olarak hizmetlerden dolayı almış olduğumuz ücretler var. Biz de mümkün olduğunca vatandaşların yükünü hafifletmek için meclis kararımızla beraber harç indirimlerine gittik. Destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken her şeyi son noktasına kadar yapacağız. Vatandaşlarımızın bir an önce güvenli konutlarına geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.