Beylikdüzü’ne 2 yeni park daha kazandırıldı

Yemyeşil bir Beylikdüzü hayalini gerçek kılmak adına yoğun mesai harcayan Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 2 yeni park daha kazandırdı.

Beylikdüzü’nü daha yeşil bir geleceğe taşımak adına pandemi döneminde de yoğun mesai harcayan Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 2 yeni park kazandırdı. Yapımı tamamlanan parkları ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocukların neşeli kahkahalarının yükseleceği, neşe içinde koşup oynayacakları parklar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

“Çocuklar her zaman önceliğimiz”

Pandemi döneminde de park yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Beylikdüzü’ne ve çocuklarımıza 2 yeni park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beylikdüzü’nün dört bir yanına inşa ettiğimiz parklar hem Beylikdüzü’ne hem de İstanbul’a nefes olacak. Yeni nesil parklarımızda çocuklarımız, neşe içinde koşup oynayacak” diye konuştu.

Yeni nesil parklarda fonksiyonellik ön planda

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanarak ilçeye kazandırılan ve ’Yeni Nesil Konsept Park’ olarak adlandırılan alanlar, çocukların çeşitli aktivitelerde bulunabilecekleri birbirinden farklı fonksiyonel özelliklere sahip. Kavaklı Mahallesi- Er Sokak üzerinde yapılan bin 275 metrekare alana sahip parkta, çocuk oyun grubu ve dinlenme alanı vatandaşların kullanımına sunuluyor. Bir diğer park alanı olan bin 80 metrekare alana sahip Dereağzı Mahallesi-Recep Sokak Üzeri Park Alanı’nda ise çocuk oyun alanı, çim tepeleri ve dinleme alanları yer alıyor.