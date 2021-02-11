Beyoğlu Belediyesi geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor

Beyoğlu Belediyesi, Hasköy sahilde hizmet veren Beyoğlu Yelken Okuluyla geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan genç sporculara profesyonel yelken sporcusu olma imkanı sunuluyor.
Uygulamalı eğitimlerle profesyonel sporcular yetiştiriliyorAlanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerin uygulamaları Haliç’te Optimist ve Lazer sınıfı teknelerle gerçekleştiriliyor. Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan yelkencilere profesyonel yelken sporcusu olma imkanı sunuluyor. Beyoğlu Yelken Okulu eğitimlerin yanı sıra her yıl düzenlenen Haliç Yelken Yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Yarışlara Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü başta olmak üzere birçok kulüpten yüzlerce genç sporcu katılıyor. Şu anda 25 aktif profesyonel sporcusu bulunan kulüp ayrıca il ve ilçe dışında düzenlenen yarışlara da katılarak Beyoğlu’nu temsil ediyor.