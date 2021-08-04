Beyoğlu Belediyesi Kefken Kampında eğitim ve eğlence bir arada

Kefken Çevre Yaz Kampı bu yaz da öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. İlk defa ailesinden uzakta kamp hayatıyla tanışan öğrenciler kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlerle dolu bir tatil geçiriyor.
14 farklı branşta eğitim veriliyorKefken Çevre Yaz Kampı öğrencilere yaz aylarında tatil ve eğlence imkanı sunuyor. Her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan kampta öğrencilere; tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, futbol geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve satranç başta olmak üzere 14 farklı branşta eğitimler veriliyor. Alanında uzman eğitmenler ile birlikte çalışma imkanı bulan öğrenciler, spor ve eğlence dolu bir hafta geçirerek okul yorgunluklarını atıyorlar. Yaz boyunca binlerce öğrenciyi ağırlayacak olan kamp, öğrencilerin yeni arkadaşlık bağları kurarak sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor.