Beyoğlu Belediyesi’nden öğrencilere mezuniyet hediyesi

Beyoğlu Belediyesi, liseden yeni mezun olan öğrencileri Boğaz turuna götürdü. Arkadaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek mezuniyetlerini kutlayan öğrencilerin sevincine Başkan Yıldız da ortak oldu.
“Biz hep yanınızda olacağız”
Öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldız, “Bugün siz değerli gençlerimizle Boğaz gezisinde olmaktan ve heyecanınızı paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Gençler, eğitim hayatınızın neredeyse çoğu bitti. Size her baktığımda, o günlerime olan özlemim artıyor. Bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak hep yanınızda olacağız” dedi.