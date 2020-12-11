Beyoğlu bir mahalle bahçesine daha kavuştu

Beyoğlu’nda hayata geçirilen ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi kapsamında Ayhan Kocaman Mahalle Bahçesi vatandaşların kullanımına sunuldu.
“Çocuklarımızın nefes almasına vesile olacak"Parkın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bugün mahallemizin bahçesinin açılışında bir aradayız. Bu park ve Beyoğlu’nda yapacağımız mahalle bahçelerimiz inanıyorum ki, çocuklarımızın nefes almasına vesile olacak. Gençlerimize buradan çağrım; buraları hep birlikte yeşillendireceğiz. Göreve geldiğimizden bu güne kadar mahalle bahçelerimizin açılmasına büyük gayret gösteriyoruz. Buralar çocuklarımızın neşeleneceği, nefes alma ortamı olacak” diye konuştu.