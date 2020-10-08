Beyoğlu Kaymakamı Demirelli’den korona virüs denetimi

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, ilçedeki restoranları ve toplu taşıma araçlarını tek tek denetledi.

Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kafeterya ve restoranları denetledi. Demirelli’ye Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser, Beyoğlu Zabıta Müdürü Hasan Yılmaz ve beraberindeki ekipler eşlik etti. Restoran ve kafelerdeki incelemelerinin ardından otobüs ve dolmuşları denetleyen Demirelli, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

“Korona virüs belli bir seviyeye inmedikçe denetlemeler devam edecek”

Korona virüsle mücadele sürdükçe denetlemelerin de devam edeceğini söyleyen Mustafa Demirelli, “Bakanlığımızın genelgesi nedeniyle iş yerlerinde denetimler yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarını denetliyoruz. Zaman zaman ufak tefek eksiklikler olduğunda da uyarıyoruz. Yaptığımız denetimler sırasında vatandaşlarımızın duyarlı olduğunu görüyoruz. Korana virüsle mücadeleyi devlet millet el ele yürütmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın maske ve mesafeye dikkat etmesini istiyoruz. Virüsten korunmanın tek yolunun maske takmak, hijyen ve sosyal mesele kurallarına uymak olduğunu defalarca söylüyoruz. Mart ayından bu yana 8 aydır vatandaşımız sabırla mücadele veriyor. Allah sabır versin. Korona virüs belli seviyeye inmediği sürece bu denetimler devam edecek” dedi.