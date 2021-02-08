Beyoğlu Online Standards İpek Göztepe Konseri sanatseverlerle buluştu

Beyoğlu Kültür Sanat Programları kapsamında düzenlenen Standards & İpek Göztepe konseri online olarak sanatseverlerle buluştu.
"Konser teklif edildiğinde hemen kabul ettim"Gençliğinden beri profesyonel olarak müzikle ilgilendiğini belirten Lutz, Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız’a bu girişimlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Halen Beyoğlu’nda müzik provalarına ve sahnelerine devam ettiğini de ifade eden Lutz, “Burası Avusturya İstanbul Başkonsolosluğu. Oldukça hoş bir binadayız. Ama bu günlerde malum şartlar sebebiyle burayı konserler ve çeşitli etkinlikler için kullanamıyoruz. Başkan beni arayıp kendi mekânınızda müzik yapmaya (sanırım buna oda müziği diyorsunuz) ne dersiniz diye sorduğunda çok mutlu oldum ve başkanın teklifini derhal kabul ettim. Çok teşekkür ederim Başkan! Burada arkadaşlarım var. Arkadaşlarımdan müzik yapmak için bana katılmalarını istedim. Diplomat olmadan önce profesyonel bir müzisyendim” dedi.