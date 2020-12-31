Beyoglu’nda ayın sazı: "Ney"

Beyoğlu Belediyesi tarafından Klasik Türk müziğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen "Ayın Sazı" programında bu ay ’Ney’ sazı işlendi. Ay boyunca devam eden etkinliklerde Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden örnekler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf müziğinden örnekler sunulduNey sazıyla ilgili önemli ve kalıcı bir arşiv olma özelliğini taşıyan program serisi, Prof. Dr. Ali Tan’ın neyin tarihi ve yapımı hakkındaki konuşmasıyla başladı. Çiğdem Yarkın, Volkan Yılmaz, Furkan Resuloğlu ve Volkan Ertem, Sultan 3. Selim’den günümüze neyzen bestekârların eserlerinden örnekler sundu. Mehmet Güntekin’in anlatımıyla hazırlanan Neyzen Tevfik programında İbrahim Suat Erbay, Burcu Karadağ ve İsmail Karaşin’in refakatiyle Neyzen Tevfik’in eserlerini seslendirildi. "Dinle Neyden" başlıklı programda Sadreddin Özçimi’nin sunumuyla ney silsilesi ve Ahmed Şahin, Hakkı Özçimi ve Yasin Özçimi’nin de katılımıyla klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden örnekler sunuldu. Kapanış programı “Hezarfen’de Ney”e ayrıldı. Programda geleneksel meşk anlayışıyla çalışmalarına devam eden Hezarfen Sanat Atölyesi’nde Cem Behar ve Salih Bilgin’in ney hakkında verdiği bilgilerin ardından Münip Utandı, Birol Yayla, Yağmur Damla Bilgin ve Taner Sayacıoğlu’ndan eserler sunuldu.