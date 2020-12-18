Beyoğlu’nda göçmen sanatçılar farklı enstrümanları çaldı

Beyoğlu Belediyesi, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında ilçede bulunan göçmen sanatçıları bir araya getirdi. Göçmen sanatçıların farklı enstrümanlar ile Türk Halk Müziğini parçalarını seslendirmesi ilgi ile izlendi.
“Beyoğlu Belediyesi olarak göçmen sanatçı grubumuzu oluşturduk”Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız “ Beyoğlu bugün farklı insanların, farklı dinlerin ev sahipliği yapan bir beldedir. Kendi ülkelerinden; Suriye’den, Kanada’dan, Orta doğudan dünyanın dört bir tarafından bugün Beyoğlu’nda bulunan göçmen sanatçılarımız var. Her biri kendi sanatında iddialı, başarılı müzisyenlerimiz var. Beyoğlu Belediyesi olarak göçmen sanatçı grubumuzu oluşturduk. Pandemi döneminde bir araya gelemiyoruz. Göçmen sanatçılarımız Beyoğlu’nda bir merkezleri olacak” şeklinde konuştu.