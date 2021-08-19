Beyoğlu’nda herkes için gün boyu spor var

Beyoğlu’nda altı farklı noktada bulunan spor tesisleri, Semt Konakları Spor Salonları ve onlarca mini saha, gün boyu hem amatör spor kulüplerine hem de vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.
Beyoğlu güne sporla başlayıp sporla bitiriyor
Beyoğlu güne, uzman antrenörler eşliğinde açık havada gerçekleştirilen sabah sporuyla başlıyor. Futboldan basketbola, voleyboldan masa tenisine, yelkenden yüzmeye kadar onlarca branşta düzenlenen yaz spor okullarıyla ve turnuvalarla devam eden gün, Semt Konakları spor salonlarında gerçekleştirilen egzersiz sporlarıyla sona eriyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sık sık spor tesislerini gezerek gençlerle sohbet edip spor yapıyor. Yoğun ilgi gören spor alanlarından yaklaşık 20 bin genç faydalanıyor.