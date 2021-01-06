Beyoğlu’nda ihtiyaç sahiplerinin yüzü sosyal market ile gülüyor

Beyoğlu’nda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla kurulan Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, yardımlarına 10 yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor.

İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen Sosyal Kart ile Sosyal Market’e gelerek ihtiyacı olan ürünleri ücretsiz bir şekilde temin edebiliyor. Bağışçılardan toplanan ürünler depolarda özenle muhafaza ediliyor. İhtiyaç durumuna göre paketlenerek raflara yerleştirilen ürünler vatandaşlara sunuluyor. Bir süpermarket gibi hizmet veren Sosyal Market’in en önemli özelliği ise burada para geçmiyor. Vatandaşların gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını karşılayan Sosyal Market ile 4 bin 160 aileye (yaklaşık 20 bin kişi) her ay düzenli olarak yardım yapılıyor. Sosyal Market’i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmaları yerinde inceledi.

Sosyal Markette yeni gelin adayları da unutulmadı. Sosyal Market’e bağış yapılan gelinlikler kuru temizlemede temizlenerek ihtiyaç sahibi gelin adaylarının kullanımına sunuluyor. Sosyal Market ayrıca çocukların eğitim ve öğretim yılı başlangıcında kırtasiye ihtiyaçlarını, her bayram öncesinde de (4 bin çocuğun) bayramlık giysisini karşılıyor.

Covid-19 (Korona virüs) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını amacıyla başlatılan Hazır Yardım Paketi uygulaması ile ihtiyaç sahipleri yardımlarını kesintisiz olarak almaya devam etti. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin yardım paketleri ise market görevlileri tarafından evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Çalışmalar kapsamında pandemi döneminde yaklaşık 110 bin kişiye yardım yapıldı. 9 bin aileye (40 bin kişi) gıda paketi gönderildi. 3 bin aileye (15 bin kişi) giysi yardımı yapıldı. Her gün ortalama bin 600 kişiye sıçak yemek verildi. 150 aileye eşya, medikal malzeme, tekerlekli sandalye, yakacak (kömür) yardımı yapıldı. Ayrıca, Hoş Geldin Bebek Projesi ile de son 1,5 yıllık dönemde yeni doğan yaklaşık 1350 bebeğe ve ailesine hediye gönderildi.