Beyoğlu’nda karla mücadele aralıksız devam ediyor

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Beyoğlu’nun 45 mahallesinde başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları yapılıyor.

İstanbul, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan Beyoğlu’nda vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Belediyesi, tüm birim ve ekipleri ile birlikte kentte etkili olan kar yağışına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı beklenen don olayına karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, ayrıca üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında da solüsyon ile müdahale çalışmalarına ağırlık veriyor. Yapılan çalışmalar neticesinde ilçede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu karşı vardiyalar halinde çalışıyor. Kar küreme araçları, tuzlama araçları ve iş makinelerinin kullanıldığı çalışmalarda, Beyoğlu’nun 45 mahallesinde, başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları devam ediyor. Karla mücadelede gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirten yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı karla mücadele ekiplerine 444 0 160 numaralı telefondan 7 gün 24 saat ulaşabileceklerini ifade etti.