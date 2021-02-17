Beyoğlu’nda karla mücadele aralıksız devam ediyor

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için yoğun çalışma yürütüyor.
Çalışmalar aralıksız devam ediyor
Gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler; üst geçitler, otobüs, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma duraklarında, merdivenlerde, kamu binalarının girişlerinde, sağlık ocaklarının girişlerinde ve hastanelerin girişlerinde kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına devam ediyor. Yolda kalan sürücülerinde yardımına koşan ekipler, trafik yoğunluğunun azalmasına da büyük katkıda bulunuyor.Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu karşı vardiyalar halinde gece gündüz demeden çalışıyor. Karla mücadelede gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirten yetkililer, vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı karla mücadele ekiplerine telefondan 7/24 ulaşabileceklerini ifade etti.