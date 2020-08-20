Beyoğlu’nda korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile birlikte Kasımpaşa’da korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında Türkiye genelinde korona virüs denetimleri sıklaştırıldı. Kasımpaşa’da gerçekleştirilen denetimlere emniyet ve zabıta ekiplerinin yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. İşletmeleri tek gezerek incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, iş yerleri sahiplerine ve müşterilerine korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların ve işletmelerin büyük oranda kurallara uyduğunu ifade eden Başkan Yıldız, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye genelinde virüs salgınına karşı ciddi bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Türkiye olarak Mart ayından itibaren korona virüs tedbirleri anlamında devlet millet el ele vererek, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Bilim Kurulu’nun önerileri ve Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler kapsamında bugüne kadar gerekli denetimleri yaptık. Bugün de İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda Türkiye genelinde olduğu gibi Beyoğlu’nda da denetimleri yoğunlaştırmış bulunmaktayız” dedi.

Denetimler on gündür aralıksız devam ediyor

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge gereğince on günden bu yana emniyetimiz, zabıtamız, sağlık kuruluşlarımız hep beraber iş yerlerinde korona virüs ile ilgili alınan tedbirler kapsamında denetimler yapıyor. Bugünde belediyemiz ve kaymakamlık olarak biz de bu denetimlere iştirak edelim dedik” ifadelerini kullandı.