Beyoğlu’nda mahalle muhtarları Sosyal Market’e hayran kaldı

Beyoğlu’nun mahalle muhtarları, dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı Sosyal Market’i ziyaret etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan muhtarlar, Sosyal Market’in sunduğu hizmete hayran kaldı.

Beyoğlu’nda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla kurulan Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, yardımlarına 10 yılı aşkın süredir aralıksız devam ediyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen Sosyal Kart ile Sosyal Market’e gelerek ihtiyacı olan ürünleri ücretsiz bir şekilde temin edebiliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın bölge ziyaretlerinde bu iyilik kervanına katılmaları için bilgilendirdiği mahalle muhtarları Sosyal Market’i ziyaret etti. Sosyal Marketi gezerek işleyişle ilgili bilgi alan mahalle muhtarları, yapılan çalışmalara hayran kaldı.

Çatma Mescit Mahalle Muhtarı Ferruh Bora, “Beyoğlu Belediyemizin Sosyal Marketini muhtarlarımız olarak ziyarete geldik. Burada ortalama 4 bin 800 aileye hizmet veriliyor. Her gün 300’e yakın ailenin ihtiyaçları gideriliyor. Bu çok güzel bir çalışma. Çok güzel düşünülmüş. Belediyemize ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yahya Kahya Mahallesi Muhtarı Ömer Avcu, “Bugün Sosyal Marketimizi inceleme fırsatı bulduk. Prezantabl bir şekilde veren el ile alan elin buluşturulduğu bir yer. Çok hoşumuza gitti. Özellikle kart usulü olması çok güzel. Kartla insanlar rencide olmadan sanki bir süpermarkete gelmiş gibi alışverişlerini yapıyorlar. Güzel bir uygulama. Başkanımız Haydar Ali Yıldız’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Naim Yıldırım, “Teşekkür ediyorum Beyoğlu Belediye Başkanımıza. Bizlere Sosyal Marketi gezdirdi. Daha önce de duymuştum ama bu kadar vakıf değildim. Bildiğiniz düzenli ve profesyonel bir market. İhtiyacı olan vatandaşlarımız aradığı her şeyi burada bulabiliyor. Burayla ilgili girişimde bulunanlara ve yardımcı olanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Camiikebir Mahallesi Muhtarı Mehmet Erdoğan, “Beyoğlu Belediyemizin ihtiyaç sahiplerine yönelik Sosyal Market çalışması güzel bir faaliyet. Buradan ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarına göre yardım yapılması gerçekten güzel bir şey. Hem yardım edenlere hem de bu organizasyonu yapanlara çok teşekkürler" dedi.

4 bin 800 aileye düzenli yardım

Sosyal Market’in en önemli özelliği ise para geçmemesi. Vatandaşların gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını karşılayan Sosyal Market ile 4 bin 800 aileye her ay düzenli olarak yardım yapılıyor.