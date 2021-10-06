Beyoğlu’nda okul bahçeleri oyun alanlarına dönüşüyor

Beyoğlu Belediyesi ilçede bulunan okulların bahçelerini oyun alanlarına dönüştürüyor. Okulların bahçelerine kurulacak oyun parkurları ile çocuklar hafta içi eğitim için gittikleri okullarını hafta sonları da arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenmek için dolduracak.

Beyoğlu’nda bir ilk daha gerçekleştiriliyor. Beyoğlu Belediyesi ilçede bulunan okulların bahçelerini, çocuklar için eğlenceye açıyor. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma ile ilçede bulunan okulların bahçelerine hafta sonları oyun parkurları kurulacak. Bu hafta sonu startı verilecek olan çalışma ilk olarak oyun alanları kısıtlı olan bölgelerde bulunan okulların bahçelerinde gerçekleştirilecek. Çocuklar hafta içi eğitim için gittikleri okullarını hafta sonları da arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlenmek için dolduracak.

Çocuklar bu kez eğlence için okulları dolduracak

Çocuklara okullarını daha çok sevdirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında okul bahçelerine portatif oyun grupları, Survivor parkuru, satranç, dart, mini voleybol, basketbol ve golf sahası kurulacak. İki gün boyunca açık olacak oyun parkurları öğrencilerin en büyük yeni eğlence kaynağı olacak. Çalışmanın kademeli olarak ilçede bulunan tüm okulların bahçelerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılası hedefleniyor.

Okullarımız hafta sonları da çocuk sesleriyle şenlenecek

Çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalara çok önem verdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Onlara yapılan yatırımlar geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. Bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha önce ilçemizde bulunan tüm spor tesislerini ücretsiz olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunmuştuk. Buralarda her türlü sportif faaliyete katılabiliyorlar. Şimdi de okullarımızın bahçelerini hafta sonları oyun alanları olarak çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Artık okullarımız hafta sonları da çocuk sesleriyle şenlenecek. Amacımız, hem oyun alanları kısıtlı olan çocuklarımıza yeni oyun alanları sunmak hem de okulla olan bağlarını daha da güçlendirmek” dedi.