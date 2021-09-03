Beyoğlu’nda okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır

Beyoğlu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede bulunan tüm okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
"Öğrencilerimizin ve velilerimizin içi ferah olsun"
İlçede bulunan okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Öğrencilerimizin ve velilerimizin içi ferah olsun. Beyoğlu Belediyesi olarak okullarımızda gerekli hazırlık çalışmalarını yaptık. Tüm okullarımızın içini, dışını ve bahçesini temizleyerek dezenfekte ettik. Çalışmalarımız eğitim dönemi boyunca da düzenli olarak devam edecek. Öğrencilerimiz sadece derslerine odaklansınlar. Biz her zaman onların yanındayız. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.